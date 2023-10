Luce e gas con prezzo all'ingrosso e fibra a 21,90€ scegliendo Sorgenia

Sorgenia è, sempre di più, l’operatore di riferimento a cui affidarsi per le utenze domestiche. Grazie all’offerta combinata, infatti, è possibile attivare le tariffe di luce e gas, beneficiando di un costo dell’energia particolarmente ridotto, e aggiungere la fibra ottica FTTH, disponibile a partire da 21,90 euro al mese.

La promozione “tutto compreso” di Sorgenia è, quindi, l’opzione giusta per massimizzare il risparmio sulle bollette. Per accedere all’offerta, calcolare un preventivo della spesa e attivare le tariffe desiderate è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Luce, gas e fibra in un’unica offerta con Sorgenia

Con Sorgenia c’è la possibilità di attivare luce, gas e connessione di casa in un’unica promozione. L’offerta “tutto compreso” include:

tariffa luce con accesso al prezzo del PUN + 0,015 €/kWh

con accesso al prezzo del tariffa gas con accesso al prezzo del PSV + 0,15 €/Smc

con accesso al prezzo del fibra ottica con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH al costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi, poi 26,90 euro al mese

Grazie alla promozione di Sorgenia, quindi, è possibile accedere a tre tariffe molto convenienti. Le tariffe luce e gas sono tra le più vantaggiose sul mercato, garantendo l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas, con aggiornamenti mensili) e con un rincaro minimo. La fibra ottica, inoltre, rappresenta un plus di grande rilevanza, considerando che il costo tra i più bassi sul mercato e che sono incluse sia l’attivazione che il modem Wi-Fi.

Per accedere alla promozione di Sorgenia è sufficiente seguire il link qui di sotto. Direttamente dal sito ufficiale dell’operatore è possibile verificare la copertura della fibra e attivare le tariffe desiderate tra i tre servizi proposti da Sorgenia. Per attivare le tariffe luce e gas basta avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificato della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas, riportato in bolletta).

