Luce e gas a prezzo ridotto con Sorgenia e c'è anche la fibra a 21,90 €/mese

Con Sorgenia è possibile ridurre le bollette e ottenere un risparmio concreto sulla spesa. Tutto è legato alla riduzione del costo dell’energia. Chi sceglie Sorgenia, infatti, può accedere al costo all’ingrosso dell’energia, sia per la luce che per il gas, con un rincaro minimo da parte del fornitore (0,015 €/kWh per la luce e 0,15 €/Smc per il gas).

In più, Sorgenia consente anche di abbinare a luce e gas un abbonamento per la fibra ottica FTTH a casa. Il costo è di 21,90 euro al mese per 12 mesi (poi 26,90 euro al mese). Per chi sceglie il fornitore, quindi, c’è la possibilità di dare un taglio netto alle bollette. Attivare la promozione, personalizzandola con i servizi desiderati, è facile. Basta accedere al sito ufficiale qui di sotto.

Luce e gas con Sorgenia: il risparmio è possibile

Per tagliare le bollette di luce e gas è necessario ridurre al minimo possibile il costo dell’energia. Sorgenia consente di raggiungere quest’obiettivo grazie alla possibilità di sfruttare il costo dell’energia all’ingrosso.

Chi sceglie il fornitore, infatti, accederà alle seguenti tariffe:

Luce : prezzo del PUN incrementato di 0,015 €/kWh

: prezzo del incrementato di Gas: prezzo del PSV incrementato di 0,15 €/Smc

Il prezzo all’ingrosso è stabilmente più basso rispetto al prezzo garantito dalle offerte a prezzo bloccato. In più, Sorgenia garantisce vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di abbinare la fibra ottica per una connessione illimitata tramite rete FTTH da casa. Il costo dell’abbonamento è di 21,90 euro al mese per 12 mesi (poi 26,90 euro).

Le tariffe di Sorgenia sono attivabili, in modo gratuito, tramite il link riportato qui di sotto. Bastano pochi secondi per configurare la propria offerta e attivare i servizi desiderati con il fornitore, andando a massimizzare il risparmio in bolletta. La promozione resterà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.