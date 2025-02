Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi: le nuove tariffe di Octopus

Il fornitore energetico Octopus ha comunicato le nuove tariffe luce e gas a prezzo fisso dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi. Valide in promozione fino al 4 marzo, le tariffe sono da considerarsi a prezzo bloccato per il primo anno: al termine poi dei dodici mesi, i clienti possono scegliere di nuovo la tariffa più conveniente a seconda dei propri consumi, tra Octopus Fissa e Octopus Flex.

Octopus Energy nasce nel Regno Unito nel 2016. In meno di dieci anni non solo si è imposto nel proprio Paese come primo fornitore energetico, ma è riuscito a conquistare anche altri mercati europei, proponendo tariffe concorrenziali e una politica dei costi trasparente.

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi

Chi sceglierà di sottoscrivere l’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi entro il 4 marzo potrà beneficiare delle seguenti tariffe a prezzo fisso per un anno.

Luce

costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi: 0,1441 euro/kWh

quota fissa per i costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Gas

costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi: 0,534 euro/Smc

quota fissa per i costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Le tariffe evidenziate qui sopra sono tra le più convenienti del mercato libero, nel momento in cui scriviamo questo articolo. Tariffe che, lo ricordiamo, resteranno bloccate per tutto il primo anno, con il vantaggio dunque di non subire rialzi dovuti a conflitti esteri e una situazione geopolitica in rapido cambiamento, complice anche la nuova strategia seguita dall’amministrazione Trump dall’inizio della presidenza.

Oltre poi al costo della materia prima e alla quota fissa legata ai costi di commercializzazione, in bolletta vi sono gli altri costi indipendenti da Octopus Energy, vale a dire gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte, il trasporto e la gestione del contatore.

Maggiori dettagli sull’offerta e la sua attivazione sono consultabili tramite questa pagina dedicata del sito Octopus.