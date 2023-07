Luce e Gas a prezzo bloccato per 12 mesi: questa è l'OFFERTA GIUSTA

È il momento giusto per bloccare il prezzo di luce e gas andando così a evitare i possibili aumenti in arrivo nel corso del prossimo autunno. Per raggiungere quest’obiettivo è possibile puntare sulle offerte luce e gas a prezzo bloccato di NeN.

Il fornitore blocca il prezzo per 12 mesi e include uno sconto di 48 euro a fornitura (4 euro al mese per 12 mesi). Per chi sceglie oggi NeN è possibile attivare una tariffa luce al prezzo bloccato di 0,19 €/kWh e una tariffa gas al prezzo bloccato di 0,69 €/Smc.

Per accedere all’offerta basta seguire la procedura online tramite il sito ufficiale NeN.

Luce e gas a prezzo bloccato con NeN

In questo momento, i nuovi clienti che scelgono NeN possono bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi attivando le seguenti tariffe:

luce al prezzo bloccato di 0,19 €/kWh

gas al prezzo bloccato di 0,69 €/Smc

Entrambe le tariffe prevedono un costo fisso di 8 euro al mese. Il fornitore, però, garantisce un bonus di 48 euro all’anno per fornitura per tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare le nuove tariffe tramite la procedura online qui di sotto.

NeN applica il meccanismo della rata fissa mensile: la spesa annuale viene stimata in fase di attivazione (basta caricare sul sito del fornitore l’ultima bolletta) ed è calcolata tramite i prezzi indicati in precedenza. Il costo di luce e gas non cambia per 12 mesi, mettendo al riparo il cliente da possibili rincari del mercato all’ingrosso.

Per richiedere l’offerta di NeN, quindi, basta accedere al sito ufficiale del fornitore tramite il link qui di sotto. È possibile attivare solo la tariffa luce, solo la tariffa gas oppure scegliere sia la tariffa luce che quella gas da attivare in contemporanea. La procedura di attivazione è sempre gratuita.

