Luce e gas a prezzo bloccato con NeN: la fine del mercato tutelato non è un problema

Il mercato tutelato sta per terminare e tutte le famiglie saranno obbligate, a partire da inizio 2024, a passare al mercato libero. In questo momento, la soluzione migliore è “giocare d’anticipo”, evitando così i possibili aumenti che potrebbero colpire il mercato con la fine della Tutela.

La scelta giusta è di scegliere oggi offerte luce e gas a prezzo bloccato, proteggendosi così dai rincari futuri. Grazie a NeN è possibile accedere a due ottime tariffe. Il fornitore, infatti, blocca il prezzo a 0,198 €/kWh per la luce e a 0,69 €/Smc per il gas.

Il blocco vale per 12 mesi. Durante il periodo promozionale, quindi, non ci saranno rincari. In più, per tutti i nuovi clienti, NeN propone uno sconto di 48 euro per fornitura (erogato come 4 euro di sconto al mese per 12 mesi, per ogni fornitura).

Il fornitore, inoltre, applica il meccanismo della rata mensile fissa. Il costo mensile della fornitura viene stabilito in fase di sottoscrizione (basta avere a disposizione l’ultima bolletta per ricavare il dato relativo al consumo annuo). Per calcolare un preventivo e attivare l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di NeN linkato qui di sotto.

La fine del mercato tutelato non è un problema: NeN blocca il prezzo di luce e gas

Le nuove offerte di NeN sono da cogliere al volo per assicurarsi un prezzo fisso e bloccato per luce e gas. Come detto in apertura, il fornitore blocca il costo dell’energia a 0,198 €/kWh per la luce e a 0,69 €/Smc per il gas, garantendo anche 48 euro di sconto extra per fornitura per tutti i nuovi clienti.

Le tariffe in questione sono disponibili sia per chi è già passato al mercato libero che per chi è ancora nel mercato tutelato. In ogni caso, l’attivazione è sempre gratuita e avviene senza interruzione della fornitura e senza dover cambiare il contatore.

Per accedere subito all’offerta e bloccare il prezzo dell’energia è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.