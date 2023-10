Luce automatica ricaricabile lunga 30 centimetri: prezzo BOMBA (5,95€)

Una luce automatica ricaricabile è uno strumento che, una volta provato, diventa praticamente indispensabile. La praticità di questa barra lunga ben 30 centimetri, ma sottile e poco ingombrante, è impareggiabile. Il suo funzionamento è regolato al meglio dal sensore crepuscolare, che lavora in concerto con quello di movimento: tu dovrai solo ricordarti di ricaricare la batteria all’occorrenza, sfruttando il cavo in dotazione.

In promozione su Amazon, il kit da 2 pezzi lo prendi a meno di 12€: 5,95€ per ogni unità. Un affare, praticamente! Per approfittarne, semplicemente spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

Un prodotto innovativo, che rende addirittura più sicura la tua casa. Infatti, se deciderai di posizionarla in punti strategici, si accenderà in automatico mentre ti muovi al buio per casa, di notte.

Nella confezione, trovi addirittura un kit composto da sottili piastrine con potente adesivo da un lato e magnete dall’altro. Grazie a loro, e al magnete presente dietro la lampada, potrai posizionare il dispositivo praticamente ovunque: sotto i pensili della cucina, lungo delle scale buie, nel corridoio, in bagno, in camera da letto. Non serve corrente elettrica, quindi avrai massima libertà.

Insomma, comode, pratiche ed economiche. Non perdere l’occasione di portare a casa ben 2 unità di luce automatica wireless a meno di 6€ al pezzo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per avere il set da 2 pezzi a 11,89€ appena.

Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

