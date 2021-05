Si chiama Echo Wall Clock ed è l’orologio smart che integra alcune delle funzionalità di Amazon Alexa. Bellissimo da tenere in bella vista, ti basterà connetterlo a uno degli smart speaker (o display) compatibili e potrai avere sempre i timer sotto controllo. Un regalo di sicuro successo, da fare o da farsi, che su Amazon compri ad appena 29€ con spedizioni rapide e gratis.

Orologio smart Alexa: presso super su Amazon

Quanto costa, oggi, un’orologio da parete decente? Almeno una cifra del genere. Ecco allora che mi viene da pensare: perché non prenderlo smart? Perché non mettere in cucina o in sala un gadget di sicuro impatto estetico e certamente super utile?

La sua peculiarità è quella di mettere insieme il gusto di un orologio analogico, con tanto di lancette, e tutta la tecnologia degli Echo. Infatti, non solo l’orologio si sincronizzerà in automatico, ma terrà anche in considerazione i tuoi timer, mostrandoteli in bella vista. Ti ricordiamo che per sfruttarlo devi abbinarlo a uno dei dispositivi Amazon compatibili (smart speaker o display).

Per scoprire tutti i dettagli, ed eventualmente accaparrarti questo interessantissimo gadget, tutto quello che devi fare è collegarti all’inserzione ufficiale, dedicata all’orologio smart con Alexa.

Il prezzo è di appena 29,99€ e lei spedizioni sono rapide e gratis. Sempre a caccia di chicche, sconti e offerte? Il meglio lo trovi sul canale Telegram di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home