Longer LK5 Pro: una stampante 3D pazzesca con quasi 100€ di sconto

Tempo di saldi impressionanti sul sito ufficiale di Longer. Fra le stampanti 3D in sconto, c'è la potente LK5 Pro, un modello super completo, pre assemblato al 90% e quindi subito pronto da usare per realizzare le tue idee.

Bella, potente e utilissima, approfittando dell'offerta, puoi portarla a casa a 263€ circa invece di 342€: quasi 100€ di sconto. Per approfittarne, basta completare rapidamente l'ordine. Godi anche di spedizioni rapide e gratuite, da magazzino europeo, ma devi essere veloce: a disposizione a questo prezzo ci sono solo 200 pezzi!

Longer LK5 Pro: la stampante 3D premium a portata di tutti

Un prodotto adatto tanto ai più esperti quanto a chi si approccia per la prima volta alla stampa 3D. A differenza di altri modelli, arriva a casa già assemblata al 90%: ci vorrà un attimo perché sia pronta a lavorare.

L'area di lavoro super ampia da 30X30X40 cm (ricoperta di un rivestimento ceramico che favorisce il prelievo degli oggetti una volta finita la stampe), e il sistema a doppio asse inclinato che regala stabilità massima all'azze Z, significano una sola cosa: qualità eccezionale del risultato finale.

Super silenziosa, è dotata di 3 chip TMC2208 per gli assi X/Y/Z e non solo. Infatti, la scheda madre è votata completamente all'open source. Sai questo cosa significa? Puoi aggiungere successivamente tutti gli accessori che desideri (come l'autolivellamento tramite sensore BLTouch) senza alcuna restrizione.

Semplice e agevole anche la manutenzione: non rischierai che l'ugello si intasi e si blocchi, interrompendo o rovinando la stampa. Infatti, potrai contare su un tubo di erogazione in teflon, che resiste alle alte temperature senza problemi (fino a 280 gradi).

Ogni parametro del tuo nuovo gioiellino potrai gestirlo, mantenendo il totale controllo, direttamente dall'ampio display a colori da 4,3″, che supporta addirittura il touch screen.

Divertiti come preferisci. Crea i tuoi modelli e falli passare dal digitale al concreto grazie a questa eccezionale stampante 3D. Perché accontentarsi di un modello entry level da montare da zero, quando – allo stesso prezzo – puoi accaparrarti l'eccezionale Longer LK5 Pro con quasi 100€ di sconto? Completa adesso l'ordine dal sito ufficiale e godi di spedizioni assolutamente veloci e gratuite, da magazzino europeo.

Longer: stampanti in promo a partire da 87€

Come anticipato in apertura, in sconto sul sito ufficiale del produttore ci sono tanti modelli diversi. Scegli la tua stampante 3D preferita decidendo fra tutte quelle in promozione: dai un'occhiata, si parte da appena 87€ circa appena!

Tutto qui? No, perché la tua nuova stampante 3D puoi anche vincerla in modo molto semplice. Basta partecipare a uno speciale giveaway su Facebook, direttamente sulle pagina ufficiale di Longer:

scopri il post ufficiale;

inizia a seguire la pagina;

commenta il post con una foto relativa a una tua creazione stampata in 3D;

invita i tuoi amici a mettere “link” al tuo commento.

In palio ci sono:

primo posto: 1 Longer LK5 Pro; secondo posto: 2 stampanti 3D entry level; terzo posto: 3 kit di materiali di consumo per la stampa 3D premio di consolazione: 10 coupon da 8$ spendibile sul sito ufficiale

Il giveaway si chiuderà il 15 marzo alle 17.59. Subito dopo, verrà deciso il vincitore. Buona fortuna!