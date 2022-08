L'ombrello by Xiaomi con torcia a 16€ è la chicca Amazon NASCOSTA

Una delle più interessanti chicche presenti su Amazon, ben nascoste, è l’interessante ombrello con tecnologia a piegatura inversa parte dell’ecosistema Xiaomi. Realizzato dal brand 90Fun, proprio parte dell’ecosistema, il modello con torcia integrata nel manico è una vera e propria genialata.

Grazie allo sconto del 50% lo porti a casa a 16€ circa appena ed è un eccellente affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

L’ombrello by Xiaomi è in sconto del 50% su Amazon

Compatto, ma super robusto e resistente. La tecnologia a piegatura inversa ti permetterà di evitare di bagnarti quando chiudi l’ombrello: l’acqua non ti arriverà addosso, nemmeno in spazi angusti. Con un tocco, lo pari e lo chiudi rapidamente.

A completare il quadro di un prodotto eccezionale come questo, c’è una praticissima torcia integrata nel manico dell’ombrello parte dell’ecosistema Xiaomi. Ogni volta che occorre, hai a disposizione un ampio fascio di luce per illuminare ovunque serva.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su questo eccezionale prodotto super premium. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa l’ordine al volo per averlo a 16€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

