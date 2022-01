Logitech Signature M650: una nuova linea di mouse a meno di 45€

Logitech inaugura il nuovo anno presentando una nuova linea di mouse wireless, la gamma Logitech Signature. Il primo modello M650 è già disponibile su Amazon a 46,99€, si tratta infatti di una line-up che coprirà la fascia medio-bassa del mercato, pur mantenendo un certo grado di qualità costruttiva ed affidabilità.

I nuovi mouse della linea Logitech Signature presentano diverse caratteristiche interessanti, come la tecnologia Silent Touch, che riduce del 90% il rumore del click. Il design ergonomico dovrebbe garantire un certo comfort di utilizzo, per il nuovo M650 il brand elvetico offre la possibilità di scegliere tra la versione standard e una variante large, adatta a chi ha le mani grandi. Non manca anche una versione dedicata ai mancini, con i tasti laterali spostati dal lato opposto, per essere raggiunti comodamente con il pollice.

Non manca un'ottima integrazione con il software Logitech Option+, una piattaforma disponibile per Windows e MacOS che consente di personalizzare il comportamento dei tasti laterali.

Il mouse Logitech Signature M650 è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, compresi Chrome OS, Android, iOS e iPad OS. La nuova periferica di fascia media si connette ai dispositivi via bluetooth o sfruttando l'apposito ricevitore wireless USB a 2.4GHz.