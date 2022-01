Logitech POP sbarca in Italia: la scrivania ringrazia

In queste ore Logitech annuncia una novità importante: Logitech POP Keys, POP Mouse e Logitech Desk Mat sono disponibili all'acquisto nel nostro Paese. Si tratta di tre accessori molto interessanti pensati per facilitare la scrittura e in generale il controllo del proprio computer.

Logitech POP Keys e Mouse sbarcano in Italia

“La Serie Studio di Logitech riflette l'originalità di ognuno di noi“, dichiara Art O'Gnimh, Vice President of the lifestyle business for creativity and productivity di Logitech. “Con POP Keys e POP Mouse abbiamo voluto realizzare dei dispositivi innovativi, espressivi e originali, proprio come i nostri utenti, con grande personalità e nessun compromesso sulla produttività.”

La tastiera POP Keys, che ricorda la tanto cara e amata macchina da scrivere, dispone di un singolare layout che vede l'introduzione di quattro tasti emoji intercambiabili per esprimere al meglio il proprio stato d'animo. Completamente compatibile con Windows e macOS – come da tradizione Logitech -, la tastiera dispone di tasti meccanici con 12 scorciatoie rapide da attivare tramite il tasto Fn per sfruttare lo Spin Screen, il Mute Mic e le Media Keys.

POP Mouse, invece, riprende lo stile singolare e giovanile della tastiera e lo ripropone per la periferica più comune e importante su ogni PC. Compatto, leggero e funzionale, il mouse dispone della pratica SmartWheel in grado di passare rapidamente dalla “modalità di scorrimento ad alta precisione” a quella di “velocità”. Entrambi i dispositivi favoriscono la connettività su più dispositivi (fino a un massimo di tre) tramite la connettività Bluetooth oppure sfruttando il ricevitore wireless Logi Bolt.

Prezzo e disponibilità

Logitech POP Keys e Logitech POP Mouse sono disponibili all'acquisto fin da subito rispettivamente a 99,99 euro e a 40,99 euro. Ecco i link rapidi per procedere all'acquisto su Amazon: