Logitech POP Keys: il doppio sconto su questa tastiera è UNICO

Se da tempo stavi cercando una tastiera che potesse riflettere il tuo spirito creativo allegro, con la Logitech pop keys non puoi sbagliare neanche un secondo.

Finalmente è andata in promozione questa bellissima periferica wireless che puoi connettere sfruttando ben due modalità e utilizzare tutti i giorni senza mai avere problemi. Con la promozione in corso su Amazon, ti colleghi con un click e la acquisti beneficiando di un ribasso del 18%. Il prezzo finale ammonta a soli €81,99.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.

Logitech POP keys: la tastiera che non pone limiti alla tua creatività

La sua estetica ti ammali a prima vista grazie a questa colorazione tripla che presenta Toni del giallo, nero e grigio. Ti basta salvarla qualche secondo in più per capire che è veramente speciale e non soltanto per il modo in cui sono stati concepiti i tasti ma anche per la presenza di pulsanti che sono dedicati interamente alla emoticon.

Pop nell'animo, questa tastiera la puoi utilizzare sfruttando due tipologie di connessione diverse. In modo particolare la puoi collegare ai tuoi device sia con il micro ricevitore USB che trovo in confezione sia abbinandola mediante Bluetooth. Conta che non solo è multi dispositivo ma può funzionare sia su Windows che su Mac OS che su altri dispositivi in una sola mossa.

Con il layout QWERTY italiano la digitazione risulta fluida e scorrevole. A portata di mano hai finanche i tasti funzione ai quali sono stati abbinati dei comandi veloci per poter gestire qualunque aspetto con un solo click.

Neanche l'autonomia è un problema grazie alla batteria che inserisce al suo interno e ti assicura fino a 3 anni di utilizzo continuo in una sola mossa.

Secondo me non hai altro tempo da perdere, portati a casa subito la Logitech Pop keys su Amazon spendendo la piccola cifra di €81. Questa tastiera vale proprio la tua attenzione ed è unica nel suo genere. Compra il motivo sul suo account, non paghi alcuna spesa di spedizione e la riceve a casa in uno o due giorni.