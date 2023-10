Logitech MX Master 3S, il mouse CHE VOGLIONO TUTTI oggi crolla del 37%

Oggi Amazon ha ascoltato le tue preghiere ed è pronto ad esaudirle con uno sconto scioccante del 37% sull’ottimo mouse Logitech MX Master 3S. Etichettato da mezzo mondo come uno tra i migliori mouse da casa/ufficio del momento, il mouse a marchio Logitech può essere tuo al prezzo mini di appena 84€ – parliamo di un calo di ben 47€.

Con il mouse Logitech MX Master 3S sei pronto a fare tutto ciò che vuoi senza fatica: lo puoi utilizzare in ufficio per muoverti agilmente tra applicazioni e fogli di calcolo, oppure a casa semplicemente per navigare i social e le pagine web.

Il mouse Logitech MX Master 3S crolla di prezzo su Amazon, non fartelo scappare

Il mouse vanta un eccellente sensore ottico 8K per una precisione di puntamento superlativa, mentre il design ergonomico ti assicura ore e ore di utilizzo quotidiano senza gravare sul polso e quindi sul braccio. Utilizzabile liberamente su qualsiasi superficie senza ausilio di tappetino, il mouse monta un secondo set di rotelline ad alto scorrimento per facilitarti la visione di grandi documenti senza fatica.

Con un calo di prezzo su Amazon di questo tipo sarebbe un peccato imperdonabile lasciarsi scappare l’ottimo mouse a marchio Logitech; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa già domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.