Logitech MX Keys: mini tastiera a MINI PREZZO su Amazon (-36%)

Se hai bisogno di una tastiera compatta e leggera ma non vuoi rinunciare alle prestazioni, allora dai un’occhiata a questa super offerta che ho scovato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 82,99 euro, invece che 129 euro.

In questo momento dunque, grazie a un ottimo sconto del 36%, puoi risparmiare quasi 46 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa una delle migliori tastiere compatte in circolazione. Con questa tastiera wireless potrai lavorare in modo efficiente, risparmiando molto tempo e sentendo decisamente meno la stanchezza.

Logitech MX Keys: compatta, wireless e multi-dispositivo

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono Logitech MX Keys una delle migliori tastiere wireless sul mercato. Ha una digitazione precisa e, grazie ai tasti leggermente concavi, si adatta perfettamente alla forma delle dita garantendo il massimo del comfort. Potrai goderti una digitazione fluida e veloce senza stancarti.

È dotata di una retroilluminazione intelligente che tiene conto della luce della stanza e si attiva appena avvicini le mani. Potrai collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente sia tramite la connessione Bluetooth che con il ricevitore che troverai in dotazione. In questo modo puoi passare da un dispositivo all’altro semplicemente premendo un pulsante. E poi ha una super batteria che può durare fino a 10 giorni con una sola ricarica.

Questa è un’opportunità più unica che rara. Affrettati perché difficilmente durerà ancora molto. Prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 82,99 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

