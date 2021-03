Hai bisogno di un nuovo mouse? Logitech MX Anywhere 2 è in offerta su Amazon a soli 44,99€. Il ribasso del 45% corrisponde a uno sconto esclusivo di 37,00€ che rende l’acquisto immediatamente più economico. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Logitech MX Anywhere 2: il mouse wireless

Con un design elegante e ricercato, il mouse wireless MX Anywhere 2 firmato Logitech si presenta in modo professionale grazie alla sua colorazione Nera. Resa intrigante da un corpo texturizzato e da un tocco di colore bronzo, questo accessorio non passa inosservato.

Grazie al suo essere wireless, l’ergonomia del mouse aumenta visto che può essere utilizzato a proprio piacimento fino a una distanza comprovata di 10 metri. Il corpo del dispositivo, in ogni caso, è stato appositamente progettato per adattarsi alla mano del suo utilizzatore e risultare confortevole anche a seguito di diverse ore di utilizzo.

Dotato di doppia connettività, il mouse può essere utilizzato in contemporanea su due dispositivi differenti. Lo scorrimento veloce, poi, gli dona quel di più ma può essere subito intercambiato con lo scorrimento a scatti per un maggiore controllo.

I sette pulsanti presenti sono totalmente personalizzabili grazie al software Logitech Options che permette un’esperienza unica.

Per quanto riguarda la batteria, infine, quest’ultima ha una durata di due mesi stimando un utilizzo tipico di 6 ore al giorno. Basta, inoltre, collegarlo alla sua presa per appena un minuto per sbloccare dieci ore di utilizzo aggiuntive.

Il mouse è compatibile sia con i sistemi Windows che MacOS.

Puoi acquistare il mouse wireless Logitech MX Anywhere 2 su Amazon a soli 44,99€. Acquistalo oggi e ricevilo a casa tua in meno di 48 ore se possiedi un abbonamento a Prime. Le consegne, infine, sono gratuite anche in caso di primo acquisto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica