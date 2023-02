Logitech M220: leggerissimo mouse TUTTOFARE a prezzo SHOCK (12€)

L’offerta di Amazon di oggi sul mouse Logitech M220 ti permette di mettere le mani su una periferica per PC a un prezzo davvero ridicolo. Infatti, con uno sconto del 59%, il mouse del colosso hi-tech precipita ad appena 12€ con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il prezzo evidentemente molto economico, il mouse a marchio Logitech ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: lo colleghi al PC o al Mac tramite il piccolo dongle USB e puoi iniziare a utilizzarlo immediatamente.

Ci vogliono appena 12€ su Amazon per il mouse leggerissimo Logitech M220

Leggero e super egonomico, il Logitech M220 ha un sensore con tracciamento ottico con una risoluzione massima di 1000 DPI ed è realizzato con un design che garantisce piena usabilità a chiunque. Inoltre, è presente una super batteria con un’autonomia record di ben 18 mesi.

Quest’oggi non troverai un mouse con queste caratteristiche in offerta a un prezzo più economico: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con le spese di spedizione incluse (condizione valida solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.