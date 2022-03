Logitech M220: il mouse wireless che non EMETTE RUMORE a soli 11€

Un mouse wireless eccezionale come questo non puoi non amarlo soprattutto quando è in promozione su Amazon. Si tratta proprio del Logitech M220 e ti stupisce fin dal primo utilizzo con tutto ciò che è capace di fare.

Ora che il ribasso in corso lo rende alla portata di tutti, commetteresti uno sbaglio se non lo acquistassi a soli 11,99€. Ti basta un click sul tasto e diventa tuo.

Non devi preoccuparti delle spedizioni visto e considerato che se possiedi un abbonamento Prime, le stesse sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Logitech M220: il mouse wireless silenzioso come non mai

Un mouse eccezionale sotto ogni punto di vista questo di Logitech che ti soddisfa se sei in cerca di un prodotto semplice ma di qualità elevata. Non è un mistero, infatti, che tu lo possa utilizzare con qualunque dispositivo senza scendere a compromessi. Ti basta connetterlo sfruttando il micro ricevitore USB che trovi in confezione ed il gioco è fatto.

Presenta una struttura altamente ergonomica. A tal punto mi sembra giusto farti presente che mediante il suo design minimal lo puoi utilizzare sia con la mano destra che con la mano sinistra per non avere problemi di alcun tipo.

I DPI hanno un valore fisso ma sono più che soddisfacenti per passare ore e ore davanti al display senza interruzioni. In più c'è la sua caratteristica speciale che non lo fa passare inosservato: è ultra silenzioso e non emette il singolo rumore.

Divertiti quanto più vuoi grazie all'autonomia che tocca i 18 mesi con delle semplici pile.

Acquista al volo il tuo Logitech M220, il mouse wireless più silenzioso al mondo, spendendo solamente 11,99€ ora che è in promozione su Amazon. Lo ordini e in uno o due giorni arriva a casa tua senza costi aggiuntivi se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.