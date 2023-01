Logitech Lift: il MOUSE VERTICALE è in offerta ad un OTTIMO PREZZO

Per massimizzare l’ergonomia e il comfort nell’utilizzo del PC conviene scegliere un mouse verticale. Tra le migliori proposte disponibili sul mercato c’è l’ottimo Logitech Lift. Il mouse in questione è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 57 euro invece di 81,99 euro.

In offerta c’è la versione da utilizzare con la mano destra mentre la versione per la mano sinistra costa qualche euro in più. Il mouse verticale di Logitech può essere utilizzato sia per un collegamento Bluetooth che tramite il ricevitore USB. Per sfruttare l’offerta, disponibile a tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Logitech Lift: il mouse verticale per eccellenza è protagonista di un’ottima offerta

Il Logitech Lift può contare su di un design ergonomico oltre che su di una serie di specifiche tecniche al top. Il mouse presenta quattro tasti e può essere utilizzato sia tramite il ricevitore USB che con un collegamento Bluetooth. L’inclinazione è di 57 gradi e garantisce un utilizzo molto comodo del mouse, anche per più ore di seguito. Da segnalare anche la presenza di tasti particolarmente silenziosi, ideali per l’utilizzo in vari contesti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Logitech Lift al prezzo scontato di 57 euro invece di 81,99 euro. Lo sconto è del 29% e riguarda la versione per utilizzo con mano destra. Da notare che questo mouse verticale è particolarmente adatto per l’utilizzo con mani medio piccole. Per scoprire i dettagli dell’offerta e acquistare il mouse a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.