Logitech non ha certo bisogno di presentazioni: la webcam C920 HD Pro rappresenta un connubio perfetto tra prestazioni e qualità costruttiva, il che garantisce anche la massima praticità in fase di utilizzo. Impossibile quindi lasciarsi sfuggire la super offerta del produttore: questo performante apparecchio potrà essere tuo ad un prezzo di appena 59,99 euro, per effetto del maxi sconto del 42% che porta con sé un risparmio di ben 44 euro.

Un'occasione da cogliere al volo: metti nel carrello la tua webcam Logitech C920 HD Pro su Amazon e lasciati stupire.

Webcam Logitech C920 HD Pro: rapporto qualità-prezzo ai massimi livelli

Questa interessante webcam di Logitech è in grado di trasmettere video in Full HD a 30 ‎fotogrammi al secondo, con il supporto dell'autofocus: immagini fluide e dettagliate, anche per merito del sistema di correzione automatica della luminosità. L'ideale per le tue videocall su Skype, FaceTime, Zoom, Hangouts e per le tue trasmissioni in diretta su tutti i principali servizi di live streaming mediante software come OBS.

Nulla da eccepire per quanto riguarda la costruzione: una webcam solida che strizza l'occhio al design moderno ed elegante. La C920 HD Pro vanta inoltre la presenza di due microfoni omnidirezionali, che renderanno la tua voce sempre chiara e naturale per gli interlocutori. L'unità è estremamente facile da collegare, tramite Wi-Fi o grazie al pratico cavo USB da 1,5 m. Funziona con qualunque tipo di dispositivo: PC, Mac, laptop, tablet e chromebook.

Cosa volere di più? Acquista subito la tua nuovissima Logitech webcam C920 HD Pro e goditi il meglio per le tue videochiamate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica