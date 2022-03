Logitech K380 è smart, compatta, Bluetooth, divina in DOPPIO SCONTO

Mai stata così economica la Logitech k380 che vuoi portarti a casa a un prezzo veramente eccezionale. Approfittando del ribasso su Amazon e applicando con un solo click il coupon in pagina la ricevi a casa spendendo appena €26,24.

Per quello che ti consente di fare questa tastiera wireless, credimi, è un prezzo regalo. Completa di tutto e super portabile la amerai fin dal primo utilizzo.

Se sei interessato, non aspettare neanche un minuto in più. Ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Logitech k380: la tastiera wireless più ambita al mondo

Tra le tastiere più acclamate di Logitech c'è proprio lei, la piccola k380. Disponibile in più colorazioni, questo prodottino è un vero successo perché nel minimo spazio ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per passare ore e ore al computer senza farti mancare assolutamente niente.

Si collega il tuo dispositivo sfruttando la connessione Bluetooth. In merito a questa ti devo dire che poi accoppiarla a 3 prodotti diversi in contemporanea. In particolar modo, grazie ai tasti di switch vuoi passare da uno all'altro nel giro di qualche secondo avendo la possibilità di scrivere in simultanea laddove ti serva. Conta che non solo è compatibile con Windows ma anche con MacOS, smartphone e tablet.

I tasti rotondi potrebbero un attimo renderti incerto ma basta spenderci qualche ora sopra per abituartici all'istante. Il layout è QWERTY italiano.

In termini di autonomia, infine, ti faccio sapere che con delle semplicissime batterie, questa tastiera ti fa stare tranquillo per mesi e mesi.

Non lo spunti il coupon? Collegati con un solo clic sulla pagina di Amazon e portati a casa questa fantastica Logitech k380 a soli 26€. Le spedizioni sono assolutamente gratuiti e veloci in tutta Italia.