Hai bisogno di una nuova tastiera? La Logitech K280E PRO è in offerta su Amazon a soli 20,99€. Il ribasso del 32% corrisponde a uno sconto esclusivo di 10€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech K208E Pro: la tastiera di cui hai bisogno

Dal design lineare e semplice, la tastiera K280E Pro di Logitech si presenta elegante. Nella sua colorazione nera dona un tocco di professionalità a ogni postazione computer.

Dotato di tasti ottimizzati, la digitazione sulla tastiera è confortevole anche dopo lunghe ore di lavoro. L’ergonomia del dispositivo è dunque assicurata oltre alla silenziosità garantita dal profilo ribassato.

Per quanto riguarda la robustezza, questo accessorio è costruito con materiali duraturi e solidi che sono stati rinforzati per assicurare che possa avere una durata prolungata, anche in ambienti ostili come gli uffici.

Caratteristica saliente è il poggia polsi integrato che contribuisce a uno digitazione fluida e rilassata. Da non sottovalutare, inoltre, la sua resistenza agli schizzi.

Dotata di cavo, non necessità alcuna installazione: basterà collegarla al computer per averla sempre disponibile e pronta all’uso. Il connettore, ovviamente, è di tipo USB.

Il layout è QWERTY italiano e sono presenti il tastierino numerico, la fila di stati funzione f1-f12 che ospitano al contempo delle funzioni rapida con cui gestire vari aspetti del lavoro.

Spicca, infine, il centro notifica LED che rende noto se sono attivi tasti come il blocco maiuscole o il blocco numerico.

Puoi acquistare la tastiera Logitech K280E Pro su Amazon a soli 20,99€ nella sua colorazione nera. Acquistala oggi e ricevila entro 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Amazon Prime. Le consegne, infine, sono gratuite anche sul primo acquisto effettuato sul sito.

