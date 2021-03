Logitech continua a costruire i suoi accessori e dispositivi con una grande attenzione alla funzionalità wireless. La società ha recentemente lanciato tre nuovi accessori per computer per il mercato cinese che possono essere combinati così da costruire un setup desktop da gaming wireless.

Logitech: le nuove periferiche wireless per i gamer

I prodotti includono la tastiera meccanica wireless G613, il mouse wireless G603 e il tappetino per mouse ultra-wide G840. I prodotti sono stati tutti rilasciati in altri mercati al di fuori della Cina, ma questa è la prima volta che entrano nel mercato cinese. Il mouse utilizza una nuova generazione di sensori ottici Hero, noti come la soluzione di rilevamento dei giochi più avanzata. Il punto di forza di tale gadget è la velocità di trasmissione di 1 ms e una regolazione zero del DPI tra 200 e 12000. Il G603 è inoltre dotato di sei pulsanti programmabili e dispone del ricevitore wireless ultraveloce Lightspeed. Il mouse supporta anche la connettività Bluetooth.

Il mouse è alimentato da due batterie AA che possono sostenere fino a 500 ore di gioco in modalità Hi (frequenza di report di 1 ms). Si dice che la durata della batteria duri fino a 18 mesi in modalità Lo (frequenza di report di 8 ms).

La tastiera da gioco meccanica wireless Logitech G613 è dotata dello stesso ricevitore wireless Lightspeed integrato. Inoltre è dotata di connettività Bluetooth. Sul lato sinistro della tastiera ci sono 6 tasti G programmabili. I pulsanti meccanici della tastiera utilizzano gli interruttori ROMER-G che, secondo Logitech, sono il 25% più veloci e il 40% più durevoli rispetto agli interruttori meccanici standard. La tastiera invece non ha una batteria incorporata, è alimentata da due batterie AA con una durata massima di 18 mesi.

Sebbene i tre prodotti siano stati elencati in Cina, i loro prezzi non sono ancora noti. Fuori dalla Cina, il mouse G603 ha un prezzo di $ 70 e la tastiera G613 è in vendita per $ 150, mentre il tappetino per mouse costa $ 50.

