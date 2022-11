Logitech G935: cuffie wireless da gaming BELLISSIME a prezzo WOW

Approfitta di questo prezzo incredibile che ora trovi su Amazon per portarti a casa delle cuffie wireless da gaming fantastiche al 35% in meno. Metti subito nel tuo carrello le mitiche Logitech G935 a soli 126,64 euro, invece che 194,99 euro.

Con queste cuffie riuscirai a immergerti completamente nelle tue sessioni di gioco con una realtà incredibile. Ogni suono sarà come se lo avessi nella tua stanza. Percepirai ogni minimo dettaglio, da un passo del nemico che si sta avvicinando al soffio del vento che si fa più forte. Sono compatibili per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Non perderti quest’occasione più unica che rara. Dirigiti adesso su Amazon e fai tue le cuffie wireless da gaming Logitech G935 a soli 126,64 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Logitech G935: comode, funzionali e con un audio stupendo

Le Logitech G935 hanno dei comodi padiglioni imbottiti con un archetto regolabile, anch’esso imbottito, che ti garantiranno il massimo del comfort. Potrai indossarle per molto tempo senza che ti diano fastidio. Grazie ai driver Pro-G da 50 mm e all’audio surround di cui sono dotate, ti permetteranno di avere un’esperienza di gioco immersiva e realistica.

Potrai giocare in modalità wireless con un’autonomia di 12 ore, con connessione stabile e senza latenza. Oppure inserisci il cavo audio in dotazione. Grazie al microfono integrato riuscirai a comunicare con i tuoi alleati in modo chiaro. Se non hai bisogno di usarlo basterà spostarlo in alto e in automatico verrà silenziato. Offre anche dei comodi comandi sul padiglione e una bellissima illuminazione che potrai cambiare con un software apposito.

Insomma quella di oggi è una delle migliori offerte che puoi trovare, e per avvalertene devi essere veloce. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello le mitiche Logitech G935 a soli 126,64 euro, invece che 194,99 euro. Per gli abbonati Prime la consegna è rapida e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.