Logitech G915 Lightspeed: tastiera da gaming SPAZIALE a prezzo MICRO

Se vuoi competere al massimo e prendi sul serio il mondo del gaming, l’apprezzatissima tastiera da gaming Logitech G915 Lightspeed è in super offerta su Amazon a un prezzo assolutamente incredibile. Infatti, ad appena 149€ con uno sconto del 45% che ti fa risparmiare subito 120€, hai finalmente l’occasione della settimana per mettere le mani su una tra le migliori tastiere da gaming di fascia alta.

Realizzata con materiali di altissimo livello e con un design premium a 360°, la tastiera a marchio Logitech saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

C’è il 45% di sconto su Amazon sull’ottima tastiera Logitech G915 Lightspeed

Di tipo meccanico con tasti ben spaziati e super veloci ideali per rispondere ad ogni stimolo in pochissimi millisecondi, la tastiera monta una batteria interna che ti assicura fino a 40 ore di autonomia con una singola ricarica. Sottile, leggera e ricca di tasti speciali per controllare rapidamente la riproduzione audio, l’illuminazione oppure la connettività, è realizzata in una particolare lega di alluminio di livello aeronautico robusto e resistente.

Il modello in questione, inoltre, dispone di un design TKL super compatto sprovvisto di tastierino numerico: la puoi posizionare anche su una scrivania di piccole dimensioni garantendoti comunque il massimo del comfort e prestazioni sempre al top.

Cpon un risparmio netto di ben 120€ e uno sconto del 45%, la tastiera da gaming di Logitech sprofonda a un prezzo mai visto prima. Mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

