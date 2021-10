Logitech G815: per il gaming non esiste tastiera migliore (-70€)

Un'ottima tastiera dedicata al gaming è proprio lei, la Logitech G815. Sul mercato è una delle migliori dal momento che integra al suo interno tecnologie avanzate e dedicate. In questo modo non solo hai a disposizione un vero gioiello ma primeggi anche nelle tue sfide giornaliere.

Se sei interessato è il tuo giorno fortunato dato che in promozione su Amazon a soli 129,99€. Risparmi esattamente 70 euro sul prezzo di listino e la ricevi a casa senza costi aggiuntivi. Praticamente concludi un affare.

Logitech G815: una tastiera per il gaming straordinaria

Affinché le tue partite possano essere sempre le migliori devi fare affidamento a dei prodotti di qualità che funzionino sempre e in modo efficiente. Con la Logitech G815 non corri alcun rischio di rimanere deluso visto che, come ti ho anticipato, conta al suo interno tutte le tecnologie più moderne.

In particolar modo i tasti sono super reattivi e sono dotati di switch meccanici a profilo ribassato. Hai cinque pulsanti interamente programmabili così da renderli tuoi a tutti gli effetti e controlli avanzati per ogni genere di esigenza. Ad esempio è incorporata anche un sistema di regolazione del volume veramente intuitivo.

Non manca all'appello il Software Logitech G HUB avanzato, l'illuminazione RGB reattiva e la modalità di gioco personalizzabile.

Hai davanti ate una vera e propria signora tastiera quindi se fossi in te ne approfitterei. Acquista subito la tua Logitech G815 su Amazon a soli 129,99€. La ordini e la ricevi a casa in soltanto qualche giorno operativo sia se sei membro Prime che cliente standard.

In più ti faccio sapere che se vuoi la puoi pagare mediante Cofidis ossia con finanziamento: ti basta scegliere questa modalità in fase di checkout.