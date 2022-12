Logitech G735: cuffie gaming wireless a prezzo CLAMOROSO (-32%)

Se sei un appassionato di videogiochi allora sarai felice di questa offerta che trovi adesso su Amazon. Se fai presto puoi beneficiare di uno sconto del 32% e mettere nel tuo carrello le bellissime cuffie gaming wireless Logitech G735 a soli 163,68 euro, invece che 239,99 euro.

Oltre a questo ribasso che ti permetterà di risparmiare più di 76 euro, avrai anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Queste cuffie innanzitutto sono bellissime. Hanno un design veramente elegante e moderno. Offrono un audio stupendo, sono dotate di un microfono integrato e sono comodissime da indossare.

Logitech G735: cuffie gaming wireless magnifiche

Il design delle Logitech G735 garantisce la massima comodità. Pesano solo 273 g e hanno dei padiglioni imbottiti che non stringono e offrono un ottimo isolamento acustico. L’archetto è regolabile e poggia in modo confortevole sulla testa. Sono poi dotate di un microfono, che potrai eventualmente staccare, perfetto per quando giochi online con i tuoi amici. Sono dotati di comodi pulsanti sulla cuffia per gestire il suono e i dispositivi in modo semplice.

Si collegano praticamente a qualsiasi dispositivo, che sia PC, smartphone o tablet. Potrai scegliere se usare la collettività Bluetooth, che garantisce la massima libertà di movimento, oppure con il cavo da 3,5 mm. Godrai di un suono eccezionale che ti catapulterà nel mezzo delle tue azioni di gioco dandoti la sensazione di essere proprio lì. Puoi anche personalizzare la tua configurazione gaming gestendola a modo tuo. Hanno una durata incredibile di ben 16 ore con una sola ricarica, e se le usi senza luci, fino a 56 ore di autonomia.

Questa è davvero un’offerta da prendere al volo. Difficilmente potrà durare a lungo per cui sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista le tue cuffie gaming wireless Logitech G735 a soli 163,68 euro, invece che 239,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.