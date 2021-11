Logitech G733 Lightspeed: le cuffie wireless di livello professionale

Se sei stanco dei cavi che ti impediscono ogni movimento, forse è arrivata l’ora di passare ad un buon paio di cuffie wireless. Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori headset in assoluto, che garantisce il massimo confort e qualità del suono, con un prezzo piuttosto accessibile: le Logitech G733 Lightspeed disponibili su Amazon a soli 120 euro.

Cuffie gaming wireless Logitech G733 Lightspeed: caratteristiche tecniche

Le G733 rappresentano un notevole upgrade rispetto alla gamma precedente, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello del design. La struttura è stata considerevolmente alleggerita, grazie anche al nuovo archetto più confortevole. In questo caso troviamo una fascia elastica autoregolante che riduce il peso sulla testa garantendo il massimo confort. Un’ottima soluzione in quanto la fascia è completamente staccabile, così da semplificarne la pulizia e l’eventuale sostituzione. I padiglioni mantengono l’imbottitura in memory foam, con un rivestimento in tessuto a nido d’ape decisamente traspirante, garantendo comunque un perfetto isolamento. Il microfono, come da tradizione, è completamente staccabile. In questo caso, però, sfrutta la tecnologia Blue VO!CE per una qualità vocale superiore, a cui si affiancano numerosi filtri.

Il collegamento avviene attraverso il dongle Lightspeed in dotazione, che riduce drasticamente la latenza a solo 1 millisecondo. Per i driver, invece, Logitech ha dotato le G733 dei nuovi PRO-G da 40mm, gli stessi utilizzati per le G PRO X in dotazione ai videogiocatori professionisti. Si tratta di driver ad altissima precisione, ideali soprattutto per gli fps. Non manca naturalmente il supporto al software G HUB che consente di selezionare il profilo in base al gioco avviato. In ogni caso è disponibile anche un equalizzatore di livello professionale per adattare l’ascolto alle proprie esigenze. Naturalmente è possibile salvare i profili personalizzati ed associarli all’avvio del gioco. Da qui è infine possibile personalizzare l’illuminazione RGB frontale di cui sono dotate le cuffie, con numerosi effetti e 16 milioni di colori.

Grazie ad uno sconto del 23%, puoi acquistare le Logitech G733 Lightspeed su Amazon a soli 119,99 euro con uno sconto di 35 euro sul prezzo di listino.