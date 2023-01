Logitech G413 SE: OTTIMA tastiera meccanica a PREZZO RIDOTTO su Amazon (-37%)

Tra le offerte Amazon del momento c’è spazio anche per la Logitech G413 SE. Si tratta di una tastiera meccanica per il gaming con caratteristiche che la rendono uno dei modelli più interessanti sul mercato. Grazie alla nuova offerta in corso in queste ore, la tastiera di Logitech è acquistabile al prezzo scontato di 59 euro invece di 94,99 euro con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino, per un risparmio netto. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata direttamente online, dal link qui di sotto.

Logitech G413 SE: un’ottima tastiera meccanica ad un prezzo molto conveniente

La Logitech G413 SE ha tutto quello che serve per essere considerata come una delle migliori tastiere meccaniche sul mercato per rapporto qualità/prezzo. La struttura è solida con la parte superiore realizzata in alluminio con colorazione nera. I tasti sono retro-illuminati e sono presenti switch meccanici tattili. Da segnalare che la tastiera è “full size”, con tastierino numerico laterale e con layout italiano QWERTY. La Logitech G413 SE si collega al computer tramite cavo USB (particolarmente solido) e può essere utilizzata sia con PC Windows che con macOS.

