Logitech G305 e anche il mouse è in tinta PANTONE 2022

Il nuovo colore dell'anno è stato decretato da Pantone ed è il Very Peri.

Per iniziare a entrare nel mood 2022 allora perché non abbinarsi a tutti gli effetti? Persino il mouse può essere in tinta grazie a questa versione del Logitech G305 che è spaziale. In promozione su Amazon te lo porti a casa con soli 52,85€ ma le sorprese non finiscono qua.

Non solo approfitti del ribasso del 15% ma con i servizi Prime attivati, lo ricevi in un solo giorno lavorativo. Se fossi in te non me lo farei scappare. Dopotutto è così carino!

Logitech G305: il mouse wireless che segue Pantone 2022

Esteticamente è una bomba ma anche in termini di prestazioni non scherza affatto. Questo Logitech G305 è un concentrato di tecnologia che ti fa passare ore e ore al computer senza mai darti problemi.

Per facilitarti la vita è completamente wireless così non hai cavi e cavetti sulla scrivania. In più e lo porti in giro con effort zero. Sai come si collega? Con un semplice micro ricevitore USB che funziona su ogni sistema per il massimo del comfort.

A tua disposizione ti mette 6 pulsanti che programma a piacere e un sensore formidabile che supporta fino a 12 mila DPI. Dopotutto è stato pensato per il gaming per questo è così portentoso.

La batteria? Un altro punto forte dal momento che ti regala fino a 250 ore di utilizzo senza interruzioni.

Acquista subito il tuo Logitech G305 ed entra nel mood Pantone 2022, su Amazon costa soli 52,85€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.