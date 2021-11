Logitech G203 Lightsync: il top degli entry-level a meno di 20 euro

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei migliori mouse gaming in assoluto per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando naturalmente del Logitech G203 Lightsync, ultima revisione del must have dell’azienda svizzera, oggi proposto a meno di 20 euro per l’Early Black Friday di Amazon.

Mouse gaming Logitech G203 Lightsync: caratteristiche tecniche

Si tratta di una periferica che rappresenta il compromesso perfetto per chi desidera un mouse ad elevate prestazioni, contenendo la spesa. Il design è ispirato al G Pro, il top di gamma rivolto ai giocatori professionisti. L’ergonomia ed il peso estremamente ridotto consentono movimenti fluidi e veloci, per una reattività e precisione senza compromessi. Non mancano i due pulsanti aggiuntivi sul lato sinistro del mouse, che seppur simmetrico, si rivolge maggiormente ai destrimani. Presente naturalmente l’illuminazione RGB, in questa nuova versione indirizzabile. Questo, ovviamente, apre ad un ventaglio di possibilità infinite consentendo effetti di luce mai visti prima su modelli entry-level.

A fare la differenza, però, sono inevitabilmente le prestazioni, terreno su cui il G203 non ha rivali in questa fascia di prezzo. Il mouse sfrutta un sensore Mercury da 8000 DPI, completamente personalizzabile attraverso il software. Da qui sarà possibile impostare diversi livelli di risoluzione per poi switcharli al volo tramite il tasto dedicato sotto la rotella. Non manca il tensionamento dei pulsanti con una molla metallica, che restituisce una precisione assoluta evitando falsi o doppi clic. Fiore all’occhiello della soluzione Logitech è senza dubbio G HUB, il software per la gestione delle periferiche. Potrai riprogrammare l’intera dotazione di tasti, 6 in totale, e impostare gli effetti di luce oltre che crearne di nuovi. Insomma, ad un prezzo simile, risulta davvero difficile chiedere di meglio.

Grazie ad uno sconto del 51% il mouse può essere acquistato su Amazon a soli 19,99 euro per un risparmio di ben 21 euro sul prezzo di listino. Attualmente sono ancora disponibili tutte le varianti di colore che includono Nero, Bianco, Blu e Lilla.