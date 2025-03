Logitech G PRO X: le cuffie gaming cablate tra gli sconti Amazon

Cerchi un’esperienza di gioco immersiva e realistica? Con Logitech G PRO X la avrai. Si tratta di cuffie cablate progettate per offrire un’esperienza di gioco di alta qualità, specialmente per gli appassionati di esport. Dotate di driver PRO-G da 50 mm con materiali ibridi intrecciati, che forniscono un suono chiaro e dettagliato. Davvero ottime, sono ora in sconto su Amazon a 89,28 euro, invece di 134,99 euro.

Le caratteristiche delle cuffie gaming Logitech G PRO X

Con una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, un’impedenza di 35 ohm e una sensibilità di 91,7 dB SPL a 1 mW e 1 cm, queste Logitech G PRO X sono ottime. Supportano l’audio surround 7.1 DTS Headphone:X, che offre un’immagine sonora incredibilmente chiara e dettagliata, permettendo di sentire ogni minimo dettaglio del suono. Questo rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica.

Il microfono integrato utilizza la tecnologia Blue VO!CE, che garantisce comunicazioni vocali cristalline. Il microfono è unidirezionale (cardioide) e ha una risposta in frequenza da 100 Hz a 10 kHz, ideale per le sessioni di gioco online dove la chiarezza della comunicazione è fondamentale.

La struttura della cuffia è realizzata con materiali di alta qualità, come alluminio e acciaio, e include imbottiture in similpelle con memory foam per garantire un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di gioco. La cuffia è compatibile con PC, PS, Xbox e Nintendo Switch, rendendola versatile per diversi ambienti di gioco.

Insomma si tratta di cuffie di altissimo livello, davvero ottime per il gaming. Risultano comode, morbide, offrono un suono perfetto e anche il microfono fa il suo dovere. In sconto a 89,28 euro sono da comprare assolutamente.