Se le tue sessioni di gaming hanno bisogno di un upgrade, devi puntare a un nuovo mouse. Il Logitech G Pro in questo può essere il tuo salvavita, soprattutto con l'offerta in corso: lo compri su Amazon a soli 44,99€, praticamente alla metà del prezzo di listino.

Logitech G Pro: il mouse gaming che stavi cercando

Il Logitech G Pro è il mouse gaming a cui devi puntare. Completo di tutto rende le tue ore al PC veramente più funzionali grazie alla sua struttura appositamente pensata per farti diventare un Pro Player. Disponibile in colorazione nera, regala alla tua postazione PC un aspetto eccezionale.

Con la sua forma ergonomica non solo lo impugni senza avere fastidio a mano e polso, ma hai persino un grip di alto livello per non perdere mai la presa nei momenti cruciali. A tua disposizione, inoltre, hai ben 6 tasti che programmi a piacimento mediante il Software Logitech. Con quest'ultimo personalizzi anche l'illuminazione RGB secondo i tuoi gusti.

La vera chicca di questo mouse è il sensore Hero 25K che come suggerisce il nome stesso raggiunge i 25.000 DPI per un feedback eccezionale e senza latenza. Praticamente sarai il primo in ogni mossa.

Infine, tra le ultime cose che devi sapere c'è il fatto che è compatibile sia con Windows che con MacOS e che è cablato, quindi devi disporre di un'entrata USB per collegarlo al tuo dispositivo.

Acquista subito il tuo Logitech G Pro su Amazon a soli 44,99€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, non farti problemi perché avrai anche tu le spedizioni gratuite, ci impiegheranno soltanto qualche giorno in più.

