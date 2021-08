Logitech ERGO K860 è impossibile non conoscerla: è proprio lei, quella tastiera che all'aspetto sembra strana ma poi regala gioie. Se sei alla ricerca di un prodotto unico devi averla ed hai un'occasione spettacolare: su Amazon la paghi appena 99,99€ risparmiando il 20%.

Sei interessato? Le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia.

Una tastiera ipercomododa: Logitech ERGO K860

La tastiera Logitech ERGO K860 è una vera chicca da avere nella postazione PC. Se sei un tipo che lavora molte ore al PC e scrive veri e propri testi, ad esempio, questo modello può tornarti veramente comodo. È stato realizzato per essere utilizzato a lungo e creare un ambiente di lavoro che non affatichi né le tue mani né i tuoi polsi.

Con la sua struttura ti mette tutto a portata di dita. Infatti non mancano i soliti indispensabili come il tastierino numerico e i tasti funzione che sono accompagnati da delle comodissime scorciatoie per fare di tutto con un solo tap.

La disposizione delle lettere fa riferimento a un layout QWERTY italiano quindi non avrai preoccupazioni in tal merito. In più, in confezione, è incluso anche un poggiapolsi imbottito che è stracomodo e utile. Nel caso in cui non ti piace, in ogni caso, lo puoi rimuovere in quattro e quattr'otto.

La tastiera la colleghi al tuo dispositivo principale con ricevitore USB o attraverso il Bluetooth. Inoltre è compatibile sia con Windows che MacOS.

Acquista subito la tua tastiera Logitech ERGO K860 su Amazon a soli 99,99€. La ordini e la ricevi a casa in sole 24 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite. Affrettati, solitamente è molto richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica