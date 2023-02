Logitech G435: Cuffie Gaming Bluetooth in sconto del 47% su Amazon

Cosa c’è di meglio di una lunga e sana immersione nel tuo videogioco preferito, in un’atmosfera iperrealistica? L’audio è un aspetto fondamentale per entrare nel vivo dell’azione e sentirsi parte del gioco stesso. Suoni suggestivi richiedono il massimo della qualità, e da oggi tutto questo è possibile ad un costo davvero contenuto. Con un super sconto del 47%, non perderti le Cuffie Gaming Bluetooth Logitech a soli €49,99 con Amazon Prime.

Cuffie Gaming Bluetooth Logitech: non potrai più farne a meno

Logitech G435 è il primo modello di cuffie con connettività wireless LightSpeed e con Bluetooth a bassa latenza, per garantirti un’esperienza unica su PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e non solo. I doppi microfoni beamforming integrati eliminano la necessità di un braccio microfonico; riducono il rumore di fondo e permettono alla tua voce di farsi sentire forte e chiara.

Immergiti completamente nelle magiche atmosfere dei tuoi videogiochi preferiti. L’audio ad alta fedeltà è accuratamente bilanciato grazie al suo driver da 40 mm. Le cuffie Logitech sono compatibili con Dolby Atmos e Windows Sonic per un autentico suono surround. Non dovrai mai interrompere le tue sessioni di gaming: la batteria può durare fino a 18 ore ad ogni ricarica, per una distanza massima di utilizzo di 10m.

Possiedono un design innovativo, ergonomico, con una gran cura per l’estetica. Progettate per i giovani gamer, queste comodissime cuffie senza filo possiedono cuscinetti auricolari in memory foam. Le dimensioni sono altamente regolabili e si adattano perfettamente alla forma della tua testa. Ricorda inoltre che le Logitech G435 sono Climate Pledge Friendly: contengono almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo, e l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC.

All’acquisto delle Cuffie Gaming Bluetooth di Logitech a soli €49,99 potresti anche abbinare il monitor Xiaomi Mi Curved Gaming in super offerta, per un’esperienza mai provata prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.