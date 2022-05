L'Offerta Tech Esselunga porta OPPO A54s a un prezzo RIDICOLO

L’Offerta Tech Esselunga torna nuovamente alla ribalta proponendo l’ottimo smartphone di fascia economica OPPO A54s a un prezzo quasi ridicolo. Infatti, fino al prossimo 8 giugno, nei centri Esselunga sarà possibile acquistare lo smartphone di OPPO ad appena 169 euro nella configurazione con 128 GB di spazio interno.

Chiunque sia alla ricerca di un buon medio gamma con una scheda tecnica valida per un utilizzo standard senza troppe pretese, può sfruttare questa occasione per acquistare OPPO A54s a un prezzo molto economico.

L’Offerta Tech Esselunga porta il versatile OPPO A54s a un prezzo molto conveniente

Lo smartphone del colosso cinese dispone di un design giovanile con un bel display da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, lettore di impronte laterale e una fotocamera tripla sul retro costituita da un sensore principale da 50 MP e due sensori entrambi da 2 MP. Lo smartphone, nonostante il prezzo economico, dispone anche della tecnologia AI Beautification che migliora la qualità degli scatti tramite l’intelligenza artificiale.

Sotto il cofano trova posto una batteria da 5000 mAh in grado di garantire una giornata intera di utilizzo senza limitazioni, mentre il sistema operativo Android 11 (ColorOS 11) vi permetterà di scaricare tutte le applicazioni di cui avete bisogno. Si tratta di un device con tutte le carte in regola per svolgere i task quotidiani senza complicazioni; pertanto, potrebbe rappresentare l’occasione che stavate aspettando per mettere le mani su uno smartphone per telefonare, navigare sui social, rispondere alle email e molto altro.

Nel caso in cui non vi è possibile visitare uno dei numerosi centri Esselunga sparsi nel nostro Paese in quanto troppo lontano da casa vostra, vi segnaliamo che l’ottimo medio gamma di OPPO è disponibile anche su Amazon a 179€ con disponibilità immediata e spese di spedizione gratuite con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.