Localizzatore GPS smart a 12€: e sai sempre dov'è l'auto (-50%)

Con uno sconto del 50% da ottenere direttamente a carrello, questo localizzatore GPS smart è assolutamente un prodotto da avere. Lo piazzi in auto (e non solo, è multiuso) e funziona in totale autonomia perché è dotato di SIM dati integrata.

Lo colleghi allo smartphone, tramite rapida configurazione, attivi il piano dati mensile (da 5,99€/mese senza vincoli e costi nascosti) e inizi a tenere sotto controllo la tua autovettura in qualsiasi momento. Un dispositivo di sicurezza da non sottovalutare, soprattutto considerando l'investimento irrisorio iniziale. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per approfittarne. Offerta a tempo, disponibilità limitata.

Localizzatore GPS smart multiuso: utile ed ora super economico

Un prodotto compatto e dotato di enorme batteria integrata, così da non essere costretti alla ricarica continua. Perfetto da utilizzare in auto, si può perfettamente anche mettere nello zaino di un bambino o nella borsa di un anziano.

Dopo una rapida configurazione iniziale, ti mette a disposizione la possibilità di tenere sotto controllo la posizione del dispositivo in qualsiasi momento. Non solo, puoi anche ricevere notifiche personalizzate. Ad esempio, creare un recinto virtuale e – nel momento in cui l'accessorio esce da quest'ultimo – ricevere un avviso sullo smartphone.

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon, e portare a casa questo ottimo localizzatore GPS smart in sconto del 50%, è adesso. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per fare il tuo affare, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.