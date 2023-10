Localizzatore GPS per ANTIFURTO a prezzo ridicolo, solo 8€

Oggi puoi acquistare un piccolo dispositivo antifurto semplicissimo da installare e a un prezzo davvero molto basso ma devi essere veloce. L’offerta scadrà a breve per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo localizzatore GPS a soli 8,24 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto quindi puoi avvalerti di un ribasso del 45%, più di un ulteriore sconto del 50% e risparmi oltre 21 euro sul totale. Soprattutto rendi il tuo veicolo sicuro e non dovrai più preoccuparti che te lo possano rubare. Volendo puoi mettere il dispositivo all’interno di valige o zaini e usarlo come tracker per non dimenticarli.

Localizzatore GPS per il massimo della sicurezza

Il funzionamento di questo dispositivo è davvero molto semplice, per cui non serve essere degli esperti. Lo puoi attaccare al tuo veicolo su qualsiasi parte in ferro, grazia al forte magnete di cui è dotato. Oppure lo puoi mettere all’interno di un porta oggetti o sotto il sedile.

Se qualcuno dovesse rubarti l’auto puoi tracciarla in tempo reale con il tuo smartphone e vedere subito dov’è sulla mappa. Ha una batteria bella grande da 600 mAh e, grazie anche al risparmio energetico, è in grado di durare fino a 30 giorni con una sola ricarica. Troverai già una SIM inserita e potrai scegliere il piano di abbonamento che desideri.

Approfitta subito di questa straordinaria occasione. Non perdere tempo perché l’offerta è troppo allettante per durare ancora tanto. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo localizzatore GPS a soli 8,24 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.