Localizzatore GPS ad alta precisione per auto e non solo a 12€ (-50%)

Uno strumento utilissimo, il localizzatore GPS. Questo modello ad alta precisione ti permetterà di avere sotto controllo la posizione dell'auto, ma non solo. Potrebbe tornare utile anche per persone anziane (previo consenso, naturalmente), che potrebbero perdere il senso dell'orientamento.

Un prodotto che, a questo prezzo è raro da trovare così completo. Da Amazon risparmi il 50% e lo prendi a 12€ circa appena: spunta il coupon in pagina e prendilo a 12€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Localizzatore GPS di precisione: semplice, efficace ed economico

Un device smart, super semplice da configurare, che comunica direttamente con ul tuo smartphone Android oppure iOS. Infatti, esiste un'applicazione apposita per l'uno e l'altro sistema operativo.

Al suo interno c'è già una SIM dedicata, che si occuperà di trasmettere i dati sulla posizione in tempo reale, direttamente sul tuo dispositivo. Per utilizzarlo, basta un abbonamento mensile o annuale, molto economico. Fra l'altro, puoi disdirlo quando preferisci oppure attivarlo solo quando serve. Un prezzo di 5,99€ mensili per la sicurezza di auto e persone è decisamente sopportabile.

La batteria integrata da 6000 mAh è ricaricabile. Fino a un anno di funzionamento in stand by, prima di dover ricorrere alla ricarica. Molteplici le sue funzionalità. Il GPS aggiorna la posizione ogni 10 secondi e la invia con uno scarto di precisione inferiore ai 5 metri. Puoi aprire l'applicazione per controllarla, ma non solo.

Infatti, puoi creare dei recinti virtuali: se il dispositivo rivela una posizione al di fuori dello stesso, ricevi una notifica. Puoi anche impostare un limite di velocità: se superato, ricevi anche in questo caso un avviso.

Insomma, un localizzatore GPS di precisione, compatto e funzionale, a questo prezzo è un affare. Spunta il coupon in pagina su Amazon e accaparratelo a 12€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.