Localizzatore Bluetooth per iOS a MENO di 15€ su Amazon

Se hai un dispositivo Apple e sei alla ricerca di un localizzatore Bluetooth in alternativa al molto costoso AirTag, allora oggi sei fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Atuvos Tag a soli 14,99 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo sconto del 40% avrai un notevole risparmio e la possibilità di ottenere un ottimo prodotto. Se consideri che il costo di un Apple AirTag si aggira intorno ai 40 euro, puoi capire bene che questa è davvero una valida alternativa. Spendi praticamente la metà e avrai lo stesso identico risultato. Inoltre molto interessante la possibilità di sostituire la batteria.

Atuvos Tag: il migliore localizzatore Bluetooth economico

Con questo piccolo gadget non avrai più il patema e l’ansia di perdere qualche oggetto importante. Ti basterà semplicemente agganciare il tuo Atuvos Tag a ciò che desideri, come ad esempio le chiaviche, uno zaino, la borsa oppure metterlo all’interno del tuo portafogli. In questo modo saranno al sicuro e non rischierai di perderli.

Quando ti rendi conto di aver lasciato il tuo portafogli o le chiavi di casa da qualche parte, ma non ricordi dove, basta aprire l’app dedicata e potrai controllare subito l’ultima ubicazione sulla mappa. Quindi una volta arrivato nelle vicinanze, nel raggio di circa 120 m, potrai farlo suonare così di ritrovare subito ciò che hai smarrito. Il piccolo tracker è semplicissimo da configurare, ti basterà premere per 10 secondi il tag e seguire i semplici passaggi in app. Un’ultima caratteristica interessante è la batteria che dura fino a un anno e che puoi anche sostituire facilmente.

Questa è davvero un’occasione più unica che rara. Beneficiando dello sconto del 40% ti porti a casa un localizzatore Bluetooth eccellente a un prezzo ridicolo. Perciò senza perdere altro tempo vai su Amazon e acquista il tuo Atuvos Tag a soli 14,99 euro, invece che 24,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

