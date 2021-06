Siamo onesti: la variante mimetica dello zaino di Xiaomi è uno spettacolo. Non l'ho mai vista nei Mi Store e nemmeno online, ma Amazon può tutto, anche permetterti di averla a un prezzo più che interessante: 16€ circa con spedizioni rapide e gratis. Tempo di distinguersi e di approfittare di un prodotto che – non dimentichiamo – è eccezionale sotto il punto di vista della qualità.

Xiaomi: la più particolare delle edizioni è su Amazon

Il prodotto è sempre lui, di fondo: un eccezionale compagno per il quotidiano, per le vacanze, per il lavoro e per la scuola.

Una tasca principale super ampia per libri, PC (fino a 14″), tablet e altri effetti personali. Una tasca esterna più piccola, sempre con cerniera, perfetta per oggetti come smartphone, chiavi, auricolari e non solo. Finito qui? No perché ci sono altri due vani laterali, studiati appositamente per bottiglie, borracce e ombrelli.

Ed a proposito di ombrello: la pioggia! Che disastro la pioggia, se lo zaino non è impermeabile. Poteva Xiaomi dimenticarlo? Questo gioiellino, non solo è mimetico, è anche resistente all'acqua. Aggiungici degli spallacci super comodi, e la possibilità di farlo diventare piccolo piccolo quando non serve, ed ecco che hai trovato lo zaino che cercavi.

L'arrivo su Amazon di quella che è la versione più esclusiva, del modello con il carattere più deciso, ti permetterà di ottenere il tuo zaino di Xiaomi in un colore che decisamente particolare. Il fatto che tu possa accaparrartelo a 16€ appena poi ti permetterà di fare il tuo acquisto a cuor leggero.

Attento però: proprio perché è abbastanza raro, non posso garantirti lunga durata delle scorte. In compenso però ti garantisco che, se lo prenderai in tempo, sarà spedito da Amazon: questo significa consegna rapida e gratis! Vuoi conoscere in anticipo queste chicche? Allora non ti resta che iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: il meglio lo postiamo in anteprima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home