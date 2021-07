Voglia di zaino nuovo? Prendi quello di Xiaomi, che è anche super versatile e facile da riporre. Ora da Banggood te lo accaparri a 6,70€ appena: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “BG72cebc”. Le spedizioni sono assolutamente gratis da magazzino europeo: ricevi il tuo gioiellino in pochissimo!

Xiaomi: lo zaino torna in sconto

Un gioiellino, un campione di versatilità. Realizzato con materiale impermeabile, non dovrai temere l'acqua e i tuoi oggetti saranno sempre al sicuro. A disposizione hai una mega tasca principale per mettere libri, PC, tablet e non solo. Poi, all'esterno, c'è una tasca secondaria più piccola – sempre con cerniera – che è perfetta per oggetti più delicati come lo smartphone, le chiavi, gli auricolari e tutto quello che temi di perdere.

Infine, lateralmente hai due tasconi aperti, perfetti per sistemare – ad esempio – l'ombrello, la bottiglia o la borraccia. Quando non ti serve, l'eccellente zaino di Xiaomi lo svuoti, lo appiattisci e lo metti – per esempio – in valigia. Così, quando parti, a destinazione avrai una borsa in più!

Approfitta ora dei super saldi di Banggood: metti il tuo prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “BG72cebc”. La cosa bella è che le spedizioni sono anche rapide e gratis, da magazzino europeo!

Fretta di riceverlo? Lo trovi anche su Amazon, ma a un prezzo più alto: guardalo qui con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home