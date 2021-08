Torna a bomba in sconto su Amazon l'eccezionale zaino di Xiaomi a 9€ appena di colore rosa oppure circa 10€ in arancione, sempre con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi disponibili, sii rapido!

Xiaomi: lo zaino torna in sconto su Amazon

Un prodotto che, se non lo provi, non capisci a fondo quanto può offrirti. Infatti, quando non serve puoi piegarlo e riporlo. Ad esempio, puoi portarlo in valigia quando parti e avere – una volta a destinazione – una borsa in più.

Super capiente, è dotato di una tasca principale perfetta per il PC, il tablet, i libri e tutti gli accessori che ti servono. Sulla parte esterna, c'è una tasca più piccola – sempre con cerniera – per riporre smartphone, auricolari, chiavi e altri piccoli oggetti. Lateralmente poi, altre due tasche – questa volta aperta – dove potrai inserire l'ombrello, la bottiglia, la borraccia e altri prodotti simili. Infine, non dimenticare che questo eccezionale zaino di Xiaomi è anche realizzato in tessuto impermeabile: se dovessi usarlo mentre piove, i tuoi oggetti saranno sempre e comunque al sicuro.

Un prodotto eccezionale, quindi, che ora prendi a meno di 10€ da Amazon. Scegli il colore che preferisci fra rosa (9€ circa) e verde (10€ circa) e completa l'ordine, ma sii rapido: solitamente, le scorte durano pochissimo. Le spedizioni sono super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

