Lo zaino bagaglio è assurdo: in vacanza SENZA pagare EXTRA a Ryanair (39€)

Dopo essere stata 6 giorni in vacanza all’estero, avendo con me solo il mitico zaino bagaglio, posso confermarlo: funziona. Rispetta le regole dei bagagli di Ryanair e delle altre compagnie aeree low cost e ti permette di viaggiare senza spendere assurde cifre extra per portare a bordo un piccolo trolley.

Si tratta di un prodotto particolarissimo, assolutamente non paragonabile al classico zainetto perché organizzato con scompartimenti intelligenti e spaziosi: ce n’è persino uno dedicato alle scarpe e uno termico. Lateralmente ci sono anche due comode cinghie che “compattano” ulteriormente il bagaglio, dopo averlo riempito. Altissima la qualità dei materiali di costruzione.

Che funzioni e sia la vera soluzione per non pagare più extra alle compagnie aeree non sono solo io ad affermarlo: dai un’occhiata alle recensioni di questo assurdo prodotto, che fra l’altro costa anche pochissimo. In promozione su Amazon, lo prendi a 39,99€ con spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime. In pratica, ammortizzi l’investimento di acquisto risparmiando sugli extra del primo volo durante il quale userai questa soluzione spettacolare.

Comodo, ricco di spazio e geniale. C’è perino una tasca “nascosta” sullo schienale: perfetta per custodire i documenti. Pensato e organizzato così bene, che – con un po’ di astuzia – ti permetterà di inserire al suo interno quello che normalmente metteresti nel classico trolley da cabina, per il quale Ryanair chiede di pagare un sovrapprezzo che spesso super il costo del biglietto aereo stesso!

Personalmente, per aumentare ulteriormente il quantitativo di effetti personali da inserire al suo interno, ho iniziato a utilizzare anche i sottovuoto da viaggio, esattamente come questi. Qual è la differenza rispetto a quelli classici? Li prepari con le mani, semplicemente arrotolandoli: non serve aspirapolvere o pompa. Di conseguenza, non solo li potrai preparare all’andata, ma anche al ritorno! Grazie a loro, guadagni ancora più spazio!

Smettila di regalare soldi alle compagnie aeree, sii ben organizzato a parti solo con il geniale zaino bagaglio. Prendilo adesso a 39,99€ appena da Amazon, in tempo per il prossimo viaggio! Arriva con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.