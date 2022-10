Lo stendino elettrico SPOPOLA: consuma poco (120W) e asciuga in fretta

Lo stendino elettrico è uno strumento ancora poco conosciuto ed è un peccato. Mai come in questo periodo può tornare utile per ultimare l’asciugatura dei capi, che spesso d’inverno è troppo lenta, senza dover ricorrere all’asciugatrice. Dalla sua, 8 elementi riscaldanti, che hanno un assorbimento energetico massimo decisamente trascurabile: appena 120W. Utilizzato con criterio, permette effettivamente di completare l’asciugatura dei panni, evitando il classico cattivo odore di umido.

Su Amazon, il prezzo è più che democratico e lo si può portare a casa a 51€ circa con spedizioni assolutamente gratuite. Facile da montare, quando è chiuso occupa pochissimo spazio e si può comodamente riporre ovunque.

Lo stendino elettrico: tanti pregi, basso consumo

Non è un’asciugatrice, questo è certo. Tuttavia, facendo un rapido paragone di costi – sia di acquisto sia di consumo in bolletta – va da sé che possedere questo oggetto sia di gran lunga più vantaggioso in termini economici. I suoi 8 elementi riscaldanti eliminano l’umidità dei capi, permettendoti di asciugarli più velocemente di quanto faresti stendendoli fuori. Per non parlare di quando – a causa della pioggia – sei costretto a stenderli in casa.

Per agevolare l’asciugatura, il trucco è quello di posizionare i capi più ingombranti in orizzontale (come maglie o lenzuola). Ne entrano meno, naturalmente, ma si asciugano più rapidamente.

Con un assorbimento massimo di 120W, anche lasciarlo acceso per molte ore non creerà alcun trauma in bolletta. Insomma, lo stendino elettrico è una soluzione super valida, assolutamente da non sottovalutare. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon: portalo a casa a 51€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente gratuite. Disponibilità limitata.

