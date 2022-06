Lo speaker wireless di Amazon è PERFETTO per la spiaggia (23€)

Per l’estate, non scegliere uno speaker wireless a caso oppure non sopravviverà alla stagione. Serve un modello che sia certamente potente, ma anche resistente all’acqua e alla polvere. Che si tratti di andare in spiaggia oppure di fare un’escursione: meglio non rischiare. Il modello che ho scovato oggi è realizzato da Eono, brand di Amazon, ed è anche in gran sconto.

Compatto e potente, lo porti a casa a 23€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Speaker wireless Amazon: l’ideale per la spiaggia

Economico, ma che non scende a compromessi con la qualità. Questo gioiellino è pronto ad animare la tua estate, senza il rischio che possa essere rovinato perché “maltrattato”.

In pochi secondi, lo colleghi in Bluetooth al tuo smartphone e resti esterrefatto per la potenza. Un prodotto così compatto, ma allo stesso tempo in grado di suonare con una potenza fino a 15W!

La batteria integrata ricaricabile ti concede fino a 20 ore di utilizzo senza dover ricorrere alla ricarica e non solo. Se, mentre ascolti la musica, arriva una telefonata, puoi rispondere senza alcun problema: il microfono integrato ti permette di usarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, con questo speaker wireless potente e in grado di resistere ad acqua e polvere senza problemi. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

