Il gioiellino di Xiaomi è lo speaker wireless perfetto per le serate d'estate, ascoltando musica all'aperto. L'oggetto perfetto per ballare davanti allo specchio in solitudine o per ascoltare con volume alto e bassi definiti le tue melodie preferite, magari insieme agli amici. Questo eccezionale dispositivo oggi ha anche un altro vantaggio: lo porti a casa a 28€ direttamente da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma i pezzi disponibili sono pochissimi.

Xiaomi: speaker in offerta super

Un design premium e super moderno, ottenuto mixando materiali morbidi e duri di ottima qualità. Nonostante sia decisamente portatile, resterai stupito dalla sua potenza: ben 16W in uscita, perfetto per ascoltare a volume alto la musica che più ami, anche all'aperto.

Se sei un maniaco dei bassi, nessun problema: a differenza degli altri speaker, questo gioiellino è dotato di una modalità dedicata, che mira proprio ad accentuarli.

La connessione ai dispositivi avviene attraverso il Bluetooth e – naturalmente – lo speaker integra un'ottima batteria da 2600 mAh, che ti regalerà fino a 13 ore di riproduzione musicale. Batteria e Bluetooth insieme significano una cosa sola: liberi definitivamente dal vincolo dei cavi! Porta ovunque il tuo gioiellino, anche in spiaggia, se lo desideri: non temere l'acqua, la certificazione IPX7 ne garantisce la resistenza al contatto accidentale con la stessa.

Tutto qui? Lo so, considerando quanto offre – e quanto costa ora – vien da pensare che è già un affare. Io però ho ancora una cosa da aggiungere: sulla parte alta ci sono dei pulsanti, necessari per accendere e spegnere lo speaker wireless di Xiaomi, gestire la musica, il volume e non solo. Infatti, se deciderai di collegarlo a uno smartphone, complice il microfono incorporato, potrai usarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce!

Insomma, a 28€ oggi porti a casa un dispositivo bello, potente e di qualità: garantisce Xiaomi! Per approfittarne subito, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina direttamente su Amazon e completare l'acquisto. Attenzione però: i coupon riscattabili sono in numero molto limitato, sii rapido perché le scorte finiranno presto.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti è piaciuta questa chicca? Sai che le migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home