Lo Speaker Bluetooth più UNICO al mondo, crei arte e non solo (Amazon)

Se sei un nerd amante della pixel art e della tecnologia allora non puoi farti scappare questo Speaker Bluetooth Timebox evo di Divoom. Può essere anche un perfetto regalo se stai cercando qualcosa di unico!

Lo trovi ora su Amazon al fantastico prezzo di 47,99€ grazie allo sconto del 20%, non devi far altro che approfittare del prezzo in offerta e completare subito l’ordine. Che cosa aspetti?

Il tuo abbonamento Amazon Prime ti permette di riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Divoom rende più unica la tua stanza con questo simpaticissimo speaker Bluetooth

Cerchi una cassa per dar vita alla tua musica e con cui divertirti? Di certo non troverai niente di più stupefacente di questo Speaker Bluetooth. Scarica l’applicazione, disponibile su App Store e Google Play, e collegati tramite Bluetooth per iniziare subito a usarla.

Il suo display ti offre uno schermo LED di 16×16 pixel che potrai personalizzare come vuoi disegnando quello per preferisci o scegliendo tra tantissimi disegni. Potrai far andare anche lo schermo a ritmo con la tua musica con giochi di colori unici e spettacolari. Se sei un’amante dello stile retrò questo di sicuro te ne innamorerai subito.

Naturalmente potrai usarla anche come sveglia o come sfondo per i tuoi video e dirette. Ti verrà mostrato anche l’icona del social media di cui ti arriveranno i messaggi, in questo modo avrai sempre sott’occhio tutto senza aver necessariamente lo smartphone sempre accanto a te.

Non aspettare un secondo in più e corri ad acquistarle il tuo Speaker Bluetooth Timebox evo di Divoom su Amazon a soli 47,99€ grazie allo sconto del 20%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, abbonati ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.