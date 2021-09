Lo smartwatch nuovo costa 6€ su Amazon: un vero REGALO

Il tuo nuovo smartwatch lo porti a casa a prezzo simbolico da Amazon. Bastano circa 6€ per avere questo wearable al polso. Perfetto per le attività quotidiane, puoi scegliere il colore che più ti piace fra tutti quelli disponibili: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “CCXFNJ7U”. Le spedizioni sono addirittura gratuite, ma devi essere veloce: i pezzi a disposizione sono pochissimi.

Interessante smartwatch in gran sconto su Amazon

Un wearable per l'utilizzo quotidiano. Certamente non un dispositivo top di gamma, perfetto per funzionare come valido assistente da polso. Il suo display ben si presta per leggere notifiche e promemoria ricevuti sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth.

Grazie alla sua super autonomia energetica, puoi lasciarlo al polso per diversi giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica. Puoi sfruttarlo per allenarti: da buon activity tracker, terrà traccia di passi, calorie e distanza percorsa quotidianamente. Ancora, con questo dispositivo potrai anche tenere sotto controllo diversi parametri legati alla salute: battito cardiaco, saturazione di ossigeno nel sangue e non solo.

Non perdere l'occasione di prendere uno smartwatch quasi gratis da Amazon: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice sconto “CCXFNJ7U”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite. Pezzi limitati a disposizione.