Si, in fondo l’idea di uno smartwatch ti accarezza da parecchio, ma non sei sicuro che potrebbe esserti effettivamente utile e – quindi – vorresti evitare di investire cifre enormi. Allo stesso tempo, non vuoi comprare un fermacarte economico.

A trovare il compromesso che non immagini, ci pensa Amazon: con il suo sconto del 60% su uno dei modelli più belli di Vigorun. Questo wearable puoi averlo a 19,99€ invece di 50€ ed a breve capirai che è un vero e proprio affare. Soprattutto, godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Smartwatch: su Amazon costa pochissimo

Lo so bene anche io: Amazon è pieno di smartwatch economici, molti dei quali sono veramente fatti male. Questo non significa però che siano tutti dei prodotti scadenti, il trucco è sempre lo stesso: saper scegliere il prodotto che metta insieme prezzo, qualità e prestazioni. Esattamente come questo modello del brand Vigorun, che poco pensa alla pubblicità e molto investe per soddisfare i clienti. Il risultato è un prodotto economico, ma performante.

Perché questo wearable a 19€ è perfetto per te, che cerchi un buon compromesso? Te lo spiego per punti chiave:

bel design , a metà fra l’elegante e lo sportivo, abbinabile a qualsiasi outfit;

, a metà fra l’elegante e lo sportivo, abbinabile a qualsiasi outfit; ampio display per leggere chiaramente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth;

per leggere chiaramente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth; buon compagno per lo sport: lo tieni al polso mentre ti alleni e lui tiene traccia di tutte le tue performance;

lo tieni al polso mentre ti alleni e lui tiene traccia di tutte le tue performance; ottimo monitor per la salute , con tanto di sensore integrato per il battito cardiaco;

, con tanto di sensore integrato per il battito cardiaco; non dà la sensazione di prodotto scadente ed economico: sarai contento di indossarlo!

Ecco, a questo aggiungi lo sconto del 60% ed ecco che l’affare è definitivamente servito. Qual’è l’unico problema? I coupon disponibili. Infatti, sono limitati a un certo numero di acquisti, poi lo smartwatch tornerà al prezzo precedente. Ti anticipiamo già da ora che non possiamo garantirti che sarà ancora disponibile quando proverai ad attivarlo. Ecco come fare per verificare, ed accaparrarti questo wearable a prezzo eccezionale:

collegati all’inserzione Amazon e spunta il coupon in pagina;

e spunta il in pagina; metti il prodotto nel carrello;

completa l’acquisto prima che lo sconto scada.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Se hai perso questa occasione, non preoccuparti: ce ne sono tantissime altre, tutte da scoprire, sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch