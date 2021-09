Se non sei alla ricerca di un Apple Watch di ultima generazione, ma di uno smartwatch valido per il quotidiano, ho buone notizie. Su Amazon puoi prenderne uno, con funzioni dedicate a sport e salute, a prezzo ridicolo: bastano 6€ circa.

Come fare? Semplicissimo, basta essere veloci e usare il coupon che ho scovato. Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “CCXFNJ7U”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide.

Interessante smartwatch a prezzo imbarazzante su Amazon

Un wearable per l'utilizzo quotidiano. Nessuna pretesa da top di gamma, ma con un display da 1,44″ dove leggere notifiche e avvisi ricevuti sullo smartphone. Non mancano tutte le funzionalità richieste a un buon activity tracker (quindi calcolo di calorie, distanza percorsa e passi compiuti in un giorno) e non solo.

Infatti, c'è il sensore per il battito cardiaco, che ti offre anche di controllare la quantità di ossigeno presente nel sangue.

Un wearable al quale manca niente, nemmeno un design fresco, che può essere arricchito da un colore vivace, se preferisci: a disposizione hai un sacco di varianti fra le quali scegliere. Tutto quello che devi fare per accaparrarti uno smartwatch a 6€ circa appena da Amazon è semplice: metti il prodotto nel carrello e inserisci il codice “CCXFNJ7U” prima di completare il pagamento. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

